Journée de Droit de l’homme, Azali s’en prenne aux homosexuels

Le chef de l’État comorien ne cache plus son homophobie. Alors que les Comores célèbrent ce matin la journée internationale pour les droits de l’homme, le président de la république s’en est aux homosexuels en indiquant qu’ils ne sont pas les bienvenus aux Comores : ” Nous respectons le droit de l’homme. Mais en aucun moment, je n’accepterai qu’un garçon se marie avec un aute homme. C’est rigolo. Au lieu de se cacher, Certains veulent encore adopter des enfants. Non. Dieu a crée un homme et une femme . Un enfant doit être né par cette union”, a fustigé dans son discours tenu en public ce matin.

Azali a ensuite revenu sur critiques qu’on lui adresse: ” nous respectons le droit de chacun. Mais aucun pays ne peut imposer ses droits à un autre pays “Azali