Jeunesse comorienne : l’heure est à l’engagement politique, pas à l’attente »

Le premier forum sur l’implication des jeunes en politique a été inauguré à Moroni, avec pour objectif de stimuler l’engagement politique actif des jeunes Comoriens. Cependant, il est crucial de souligner que la jeunesse doit prendre les rênes de la politique, plutôt que de se contenter d’attendre des résultats de la génération actuellement au pouvoir, qui n’a pas réussi à produire des résultats significatifs depuis deux décennies.

Le président Azali Assoumani et le commissaire Bankole Adeoye ont encouragé les jeunes à s’engager dans la politique pour renforcer la stabilité et la paix du pays. Toutefois, l’accent doit être mis sur l’importance pour les jeunes de prendre des initiatives et de s’impliquer activement dans les affaires politiques, plutôt que de simplement attendre que leurs aspirations soient prises en compte.

Malgré le fait que 60% de la population comorienne soit âgée de moins de 30 ans, les jeunes Comoriens rencontrent des obstacles lorsqu’il s’agit de participer activement à la politique. Il est donc essentiel que les jeunes prennent l’initiative de s’engager politiquement pour assurer une représentation équitable de leurs intérêts et aspirations dans les décisions politiques.

ANTUF Chaharane