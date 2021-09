“J’ai des bandits à Iconi et Bangoi qui lyncheront tout journaliste qui me critiquera “

C’est une déclaration choquante qui risque de passer inaperçue. Le nouveau ministre des finances Kamal Soefo s’en prend aux journalistes et promet se venger aux journalistes qui oseront dévoiler ou critiquer ses actions, lors de la cérémonie de passation avec le nouveau patron des douanes:

“je vous rassure que je ne suis pas entaché. Je ne pardonnerai pas aux journalistes qui me qualifieront de voleur ou qui oseront dire que je suis payé un tel montant. Je me vengerai personnellement. Je n’attendrai pas la justice. J’ai des bandits à Iconi et Bangoi Hambou qui lyncheront le journaliste qui osera me critiquer ” a t’il déclare.