Intempéries Anjouan: Près de 3000 citoyens dans le noir à Nyoumakele

Les fortes pluies et vents violents de la semaine dernière ont dévasté le réseau électrique des deux villages du Nyoumakele Sud. Dziani et Mramani sont les deux localités où les 8 poteaux électriques du réseau sont à terre. Le noir profond durerait près d’une semaine. SONELEC dit déployer ses efforts pour rétablir l’électricité.

Le directeur régional de SONELEC Claude Ben Ali lance un chantier de fabrication rapide de pylônes pour secourir les deux villages qui se trouvent dans le noir depuis la semaine dernière. « Comme vous voyez, nous sommes en plein chantier pour la fabrication des pylônes. On va déterrer un poteau galvanisé de la l’ancien réseau et le remplacer par un autre. On estime si le (mauvais) temps nous permet pouvoir les planter et dès le début de la semaine tirer les câbles MT (moyenne tension) pour rétablir l’électricité », explique-t-il.

Déjà ces localités ont été dans le délestage, selon le régime de la centrale. Des pertes économiques sont enregistrées déjà, selon Soundi commentateur du média social Comores Magazine. « Des dizaines de kilos de viandes, poissons et ailes de poulet sont détériorés en ce mois sacré », dit ce jeune originaire de Nyoumakélé.

Pour les 3000 habitants connectés à ce réseau, l’impatience est en grande, selon les multiples réactions recueillies à Nyoumakele. Économiquement parlant, c’est un gros manque à gagner enregistré dans les caisses de la société. « Nous perdons beaucoup, et déjà ces difficultés nous empêchent de tourner H24 dans toute l’île », souligne Halifa Ahmed Abdallah du service communication.

Il faut mentionner que d’autres poteaux dans d’autres régions à l’instar de Mutsamudu sont touchés. La société cherche à éviter que la scie et le bois, ni l’un ni l’autre n’endommage l’autre et que le courant électrique se rétablisse rapidement. Par exemple à Mutsamudu dans le quartier Magombeni, on a répertorié un poteau à terre. Les techniciens promettent de privilégier l’urgence de Nyoumakélé tout en travaillant en parallèle partout où besoin est.

Nabil Jaffar / LGDC