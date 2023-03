Insécurité : Les autorités locales et le gouvernement s’unissent pour lutter contre la violence dans tout le pays

Les maires, préfets et membres du gouvernement se sont réunis pour discuter de la prévention de la délinquance et de la sécurité à l’échelle nationale. Lors de la rencontre, il a été convenu que des rencontres mensuelles seront organisées pour suivre un cadre commun de gestion et de lutte contre la violence afin de maintenir la paix et la sécurité dans les différentes régions. Le ministre de l’Intérieur a rappelé le rôle important des maires et préfets dans la réduction du taux de violence dans le pays. Les différents fléaux qui menacent la société ont été abordés, tels que la délinquance juvénile, les cambriolages, le trafic de drogue, l’ivresse publique, les conflits fonciers, les violences dans les stades et la hausse du coût de la vie.

Le chargé de la Défense a souligné la nécessité de multiplier les rencontres pour trouver des solutions face à ce fléau. Il est crucial de faire comprendre à tout le monde, en particulier aux jeunes, que la paix, la tranquillité et la sécurité dans les communes sont des biens précieux à préserver. Les maires et préfets ont un rôle important à jouer dans la stabilité de leurs communes, et les échanges organisés avec le ministre sont essentiels pour prévenir les violences.

Les parties présentes à la rencontre se sont convenues de tenir une rencontre chaque mois pour échanger des informations et prévenir les violences. Les attributions des maires et préfets doivent être éclaircies pour éviter tout conflit et le président de l’association des maires a rappelé l’importance de prévenir plutôt que de guérir. Il est donc essentiel que les maires et préfets se concentrent sur leurs missions pour protéger leurs communes. L’insécurité est un véritable enjeu pour la stabilité du pays et nécessite une attention soutenue de la part de tous.