Ingénieure agricole, Zalhata s’est mis à la culture vivre à Maweni Mboude

Diplômé dans le domaine d’agriculture, la jeune femme Zalhata Mmadi s’est rendu dans les champs pour mettre en pratique ses connaissances et surtout pour gagner sa vie: “

Zalhata Mmadi, la Nouvelle Génération d’Agriculteurs, Prouve que notre Terre Est notre Grande Richesse

Zalhata Mmadi est ingenieure agricole. Elle a fait ses études en Côte d’Ivoire où elle a aussi travaillé. Elle est revenue au pays en décembre 2020.

Actuellement en stage au Ministère de l’agriculture, elle brûlait de mettre en pratique son métier sur le terrain pour gagner sa vie, contribuer à l’autosuffisance alimentaire et partager ses connaissances et son savoir faire avec d’autres.

Originaire de Herumbili dans le Hamahame elle s’est faite prêter des champs à Maweni Ya Mbude pour cultiver des tarots, du manioc, des légumes et autres cultures vivrières. Elle y pratique une agriculture où elle évite les produits chimiques. Ainsi elle enrichit les plantes avec du fumier sans engrais.

Maweni, et généralement le haut du Mbude, a un climat propice à ce type d’agriculture. La rosée matinale est importante pour faire travailler le fumier.

Elle a commencé ses cultures avec seulement 1000KMF, les semences lui ont été offertes. Dans la zone où elle travaille, elle ne passe pas inaperçue.

Son plus gros problème est le moyen de déplacement pour se rendre dans les champs et surtout pour transporter les récoltes.

La jeune femme ne compte pas s’arrêter là. Elle rêve de s’installer aussi dans le Hamahame, à Dimadjuu et dans d’autres régions. Nous publierons prochainement une interview – reportage qu’elle a bien voulu nous accordée ” Hayba Fm