Inflation et délestages : Les Comoriens en proie à une crise sans précédent

Aux Comores, la flambée des prix et les délestages récurrents plongent les habitants dans une situation de plus en plus insoutenable. Entre vie chère et crise énergétique, les Comoriens vivent au quotidien une véritable épreuve.

Depuis plusieurs mois, les Comoriens sont confrontés à une hausse spectaculaire des prix des produits de première nécessité. Les denrées alimentaires, notamment les oignons et l’ail, connaissent des augmentations vertigineuses. « Tout est devenu cher aux Comores », déclare Mariama Soilihi, une franco-comorienne en vacances au pays avec ses quatre enfants. « Mais c’est insupportable avec la hausse des oignons et des ails. »

La crise énergétique aggrave encore la situation. Les délestages électriques sont devenus monnaie courante, perturbant la vie quotidienne et les activités économiques. « Les Comoriens vivent comme des esclaves, des prisonniers », déplore Papa Assia, un Comorien de la diaspora. « Entre l’augmentation des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité et des services essentiels, le pouvoir d’achat des ménages est mis à rude épreuve. »

Chaque année, les Comoriens de la diaspora, appelés les « je viens », rentrent au pays pour les vacances, espérant un semblant de renouveau. Cependant, ils sont cette année confrontés à une réalité décevante. « Combien de kg de viande ou de poulet, peux-je acheter pour nourrir toute une famille ? Le pays est arrivé dans un stade où on ne va plus manger de la viande et des ailes de poulet », s’interroge Mariama Soilihi.

Face à ces difficultés croissantes, les appels à l’action se multiplient. Les Comoriens attendent des autorités des mesures concrètes et efficaces pour améliorer leur quotidien. « Les dirigeants comoriens ne cessent d’évoquer les efforts fournis par le gouvernement pour faciliter la vie des Comoriens. Réellement, quelles sont ces actions ? », s’interroge Mariama Soilihi. « Le Comorien ne veut qu’une vie meilleure et nous sommes essoufflés par le manque de vision des dirigeants Comoriens qui se font de la propagande et du populisme. »

La situation aux Comores est critique. L’augmentation des prix et les délestages récurrents plongent les habitants dans un état de vulnérabilité et d’inquiétude. Les mesures annoncées par les autorités n’ont pas produit les résultats escomptés, et le consommateur comorien est en plein désarroi.

