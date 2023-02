Industrialisation du pays et compétitivité des entreprises I Les Comores et l’Union européenne souhaitent accélérer le programme Apile

Le ministre de l’Economie et le chef du bureau de l’Union européenne aux Comores, en collaboration avec l’ordonnateur national du Fonds Européen de développement ( Fed) ont pris part lundi 30 janvier à Moroni à la première réunion du comité de pilotage du programme d’appui à la production, à l’industrialisation et au libre-échange (Apile), en présence des représentants d’institutions étatiques, du secteur privé et des institutions et organisations internationales aux Comores.

Ce programme, initié en 2020, vise à accompagner le pays dans sa stratégie d’industrialisation afin d’améliorer la compétitivité des entreprises au niveau national, régional et international.Financé à hauteur 3 milliards de francs par l’Union européenne, ce programme, coordonné par le ministère de l’Economie à travers le projet Cadre intégré renforcé (Cir) est mis en œuvre par l’Organisation des Nations-unies pour le développement industriel (Onudi) et le centre de commerce international (Itc).La première réunion a été consacrée à la présentation des travaux engagés et le programme de l’année en cours. Une série de questions réponses avait animé les discussions entre les responsables et les participants. Ce programme Apile vise à «faciliter la politique entrepreneuriale et l’exportation de produit vers l’extérieur et le dialogue public privé».



Le ministre des Finances, Mze Abdou Mohamed Chanfiou, ordonnateur national du Fed, a tenu, tout d’abord, à exprimer ses remerciements à l’assistance pour avoir bien voulu prendre part à la première réunion du «programme qui répond aux objectifs de production, de transformation et d’exportation de notre pays et qui marque aujourd’hui un défi important en vue de porter des réponses aux difficultés économiques, notamment en termes de production, mais aussi d’insertion de notre pays dans l’économie mondiale».

Il a ajouté : «Les questions relatives à l’intégration économique ont été abordées concernant notre adhésion à l’organisation mondiale du commerce(Omc) et à la zone de libre échange du continent Africaine(Zelcaf). Vu sous cet angle, pour que notre pays puisse s’insérer dans l’économie mondiale, il faut que ce genre de projet d’accompagnement de secteur privé soit réellement mis en place».



Le chef du bureau de l’Union européenne aux Comores, Pierre Beziz, a fait savoir qu’à travers le programme Apile et d’autres comme le «Pagf» et «Pafip», l’Union européenne accompagne le gouvernement comorien dans l’atteinte de ses objectifs d’émergence d’ici 2030. «Le programme Apile a démarré effectivement en 2022. Il vise notamment à renforcer la compétitivité des entreprises comoriennes, à valoriser des matières premières exceptionnelles dans une démarche qualité et à améliorer le climat des affaires. A travers ce programme, le gouvernement entend développer le commerce et favoriser les conditions d’essor du secteur privé, éléments essentiels pour stimuler la croissance économique et créer des emplois», a-t-il déclaré.



Pour sa part, le ministre de l’Economie, Ahmed Ali Bazi, a fait savoir que le financement de ce programme est entériné depuis le mois de décembre 2020 pour une durée de quatre ans, suite à la ratification par l’Union des Comores de l’Accord de partenariat économique (Ape) au mois de février 2019. «La session de cet après-midi est l’occasion pour l’Onudi, l’ITC et leurs partenaires, de faire le point sur les avancées de ce programme, capitaliser les expériences, formuler des recommandations pour la conduite des activités programmées en 2023 de manière à atteindre les résultats attendus dans des délais raisonnables».Selon le ministre «il s’agit maintenant de consolider les progrès par des actions continues ainsi que par une accélération de la mise en œuvre des interventions», a-t-il souligné.

Faissoil Fatihoudine