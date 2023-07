L’indépendance des Comores est marquée par deux figures emblématiques : Ahmed Abdallah et Ali Soilih. Chacun a joué un rôle crucial dans l’histoire de l’indépendance de l’archipel, mais ils sont perçus de manière très différente.

Ahmed Abdallah est souvent considéré comme le héros de l’indépendance des Comores. Succédant à Saïd Mohamed Cheikh, il a repris les négociations pour l’indépendance qui ont abouti à une consultation en 1974, largement favorable à l’indépendance. C’est lui qui a libéré les Comores de la colonisation française, un acte qui lui a valu une place de choix dans l’histoire du pays.

D’un autre côté, Ali Soilih, qui a pris le pouvoir après un coup d’état en 1975, est vu comme le prophète de l’indépendance. Sa révolution a montré que les Comores étaient capables d’aller plus loin et de prendre une véritable indépendance. Malgré sa mort prématurée, il est resté une figure emblématique de la véritable indépendance des Comores. Il est adulé par toutes les générations et est souvent considéré comme un prophète, tant son influence continue de se faire sentir aujourd’hui.

