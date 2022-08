Inde : son compagnon tente de violer sa fille, elle lui coupe le pénis pour « lui donner une leçon »

En Inde, une mère de famille, qui a découvert son compagnon tentant de violer sa jeune fille, lui a coupé les organes génitaux avec un couteau de cuisine.

Mercredi 17 août, dans la région de Mahevaganj (Inde), à une centaine de kilomètres de New Delhi, une mère de famille a surpris son petit ami qui essayait de violer sa fille de 14 ans, rapporte le Times of India. Pour défendre l’adolescente, la femme âgée de 36 ans s’est emparée d’un couteau et n’a pas hésité à couper le pénis de l’agresseur.

« Je n’ai aucun regret pour ce que j’ai fait »

« Heureusement, je suis rentré chez moi juste à temps. J’ai pris un couteau de cuisine et lui ai coupé les parties intimes pour lui donner une leçon », a raconté la mère de la jeune victime. « Je n’ai aucun regret pour ce que j’ai fait », a-t-elle ajouté.

L’homme, qui partageait sa vie depuis deux ans, a été arrêté pour suspicion de viol. Se trouvant dans un état critique, le suspect de 32 ans sera jugé ultérieurement. Les autorités n’ont pas précisé si la femme sera poursuivie par la justice.

Yahoo.fr