Incapable de retenir la leçon

Nous avons tous été récemment les témoins oculaires d’un évènement tragique qui hélas a emporté notre sœur puis notre frère à Mjihari ( Mutsamudu ) suite à un auvent très mal fait qui malheureusement s’est lâché sur eux et a rendu ces deux concitoyens martyrs.

Mais comme nous sommes incapables de retenir une leçon, soit par nonchalance excessive, soit par la pression de la corde de la pauvreté qui nous sere le coup, nous sommes capables de permettre à la répétition de la bêtise qui en ce moment là sera considéré comme une faute grave voulue.

Cette maison se trouve à Chaeni ( Mutsamudu ) et risque manifestement de faire des victimes mais presque tout le monde fait mine de ne pas la remarquer, notre question est la suivante : quand une maison s’effondre et tue malheureusement, le propriétaire endosse la responsabilité oui ou non et pourquoi ? La question est posée à nos valeureux juristes

John Baloz