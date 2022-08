Impression d’une semaine aux Comores

Me voici de retour dans ce pays qui m’a offert la vie, une grande partie de mon instruction et de l’éducation.

Une semaine après, le constat pourrait être très exagéré mais un peu réaliste.

Les écoles publiques pour lesquelles j’ai assidûment fréquentées jeune, sont dans un état de délabrement voire un peu honteuses tant sur la qualité architecturale et d’hygiène. On dirait que 30 ans après, ces écoles n’ont jamais fait l’objet d’une réhabilitation. Idem pour mes fameux « building » qui périssent comme un monument en péril.

Quant au fameux championnat du grand-mariage, déversant des milliards de francs comoriens, ce anda permet aux gens de vivre, de manger et de faire vivre l’économie de ce pays. Grâce au anda, les « je viens » viennent en vacances avec leur lot des euros et dépensent sans fin dans les cérémonies et autres rites. Ce qui est dommage, c’est le déficit de structures industrielles pouvant réellement capter cette masse monétaire sur place pour créer richesse et emploi durables.

Quant au changement et à l’alternance civique, c’est l’un des derniers soucis du Comorien. Ils ont tous envie de changement et rêvent d’un autre monde. Certains d’entre eux rêvent de l’exil tant que l’espoir est vraiment mince dans leur pays. Aujourd’hui, malgré des facultés sur place qui restent à déterminer leur sérieux, les classes moyennes et supérieures envoient enfants et familles à l’étranger.

Après une semaine aux Comores, j’ai la forte impression, peut-être je me trompes, que les Comoriens de France ont le sang du patriotisme, les veines de l’Amour du pays que leurs propres compatriotes qui se livrent au quotidien dans une lutte sans merci pour manger, vivre …

Enfin, ce qui demeure fort ici, c’est le pouvoir de honneur cher à notre diplomate et diplomate Sultan Chouzour Yacub Abdallah Fundi i. Ne pas figurer sur la liste du mariage au madjliss ou autres cérémonies devient un sacrilège.

Mais ce pays est très beau, avec un paysage fou qui peut réellement concurrencer les autres îles de l’océan Indien. Les Comores, un pays à forte potentialité…avec une population dynamique et motivée.

Nakidine Mattoir