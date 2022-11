Ils n’ont pas dormi mais ont eu les résultats escomptés

Les techniciens de la Sonede ont passé la soirée de ce mercredi dans les réservoirs de stockage permettant d’alimenter en eau les habitants de Hahaya et l’aéroport des Comores (ADC).



Des travaux de remplacement d’une vanne défaillante et l’installation d’un compteur ont débuté à 18h pour prendre fin à 6h du matin de ce jeudi pour ne pas perturber le trafic aérien durant la journée.

Le directeur technique de la Sonede montre que ces travaux permettront d’améliorer la distribution de l’eau à la fois à Hahaya et à l’aéroport.

SONEDE

Please follow and like us: