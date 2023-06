Ibrahim Aboulhouda : Un parcours entrepreneurial inspirant depuis les Comores jusqu’au Québec.

Ibrahim Aboulhouda, originaire des Comores, est un entrepreneur passionné qui a fait son chemin jusqu’au Québec en 2009. Il a découvert une passion pour la négociation et le développement des affaires, et a travaillé dans l’industrie de l’événementiel, puis dans le développement des affaires dans le secteur bancaire et financier.

Son expérience dans le secteur financier l’a conduit à l’aventure entrepreneuriale, matérialisée par la création d’une entreprise familiale spécialisée dans les prêts aux particuliers, qui fonctionne aujourd’hui de manière indépendante.

Avec son esprit vif et créatif, Ibrahim a décidé de créer un service basé sur ses talents et compétences. Il a ainsi fondé TBC Consulting, une entreprise offrant des services de trading, de recherche de marché et d’intermédiation business-to-business.

Face à la crise de la main-d’œuvre qui frappe de plein fouet le Québec, Ibrahim a décidé d’apporter sa contribution pour aider à résoudre ce problème qui affecte les entreprises locales. Le projet Recrulink vise à créer des ponts entre les employeurs et les chercheurs d’emploi, d’ici et d’ailleurs, afin de maintenir la valeur ajoutée créée par plusieurs secteurs québécois et canadiens.

ANTUF Chahahane