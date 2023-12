Hommage à Mohamed Said Ali un symbole d’élégance et d’inspiration à l’Université des Comores.

C’est avec un mélange de respect et de mélancolie que nous partageons le souvenir affectueux de Mohamed Said Ali, mieux connu sous le nom de l’homme tiré à quatre épingles par ses étudiants et Agenci par ses amis d’enfance à Moroni. Ces deux surnoms, reflètaient non seulement son élégance vestimentaire mais aussi sa grâce dans l’éloquence et sa capacité à apporter joie et audace dans la vie de ceux qui l’entouraient. Un véritable homme complet. Il était une lumière vive dans la communauté universitaire de l’Université des Comores.

En tant qu’avocat éminent au barreau de Mutsamudu et professeur de droit dévoué au centre universitaire de Patsy, son décès à l’hôpital de Hombo laisse un vide immense. Ses étudiants, se souviennent de lui comme d’un mentor et d’un guide influençant des générations d’étudiants en droit.

Les étudiants témoignent avec émotion : « Votre élégance ne se limitait pas à votre tenue, mais se manifestait dans chaque aspect de votre enseignement et de votre interaction avec nous. Votre manière d’inculquer le droit, avec précision et passion, nous a permis de nous épanouir et de nous perfectionner. Vous avez toujours cru en notre potentiel, nous encourageant à devenir non seulement de meilleurs juristes mais aussi de meilleures personnes. »

Ils ajoutent que malgré son départ, son inspiration reste indélébile dans leurs cœurs. Ils promettent de continuer à prier pour lui

En ces temps de deuil, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Mohamed Said Ali et à la communauté universitaire. Nous prions pour que son âme trouve la paix et le repos dans le Djannat Firdaous. Son héritage perdurera à travers les générations d’étudiants qu’il a inspirés et formés.

ANTUF Chaharane