La hausse des prix de la viande et des produits alimentaires continuent. Le gouvernement comorien est impuissant face à la pénurie qui frappe le pays. Pénurie de carburant et pénurie des produits alimentaires qui a causé l’augmentation des prix. Pour le député Fatah, il est temps que Azali se débarrasse de certains ministres et directeurs car ils ne font pas le boulot.