Grosse panne : Comores Télécom plonge le pays dans l’obscurité numérique, les clients coupés du monde

Dans une situation aussi inattendue qu’embarrassante, l’opérateur Comores Télécom est tombé en panne, laissant ses utilisateurs dans l’incapacité totale de se connecter au reste du monde. Cette panne a touché toutes les formes de communication, qu’il s’agisse de la connexion internet ou de la téléphonie. Les conséquences de cet incident technique sont importantes, exposant les limites d’une infrastructure de communication monopolistique.

Depuis les premières heures de la matinée, le réseau HURI de Comores Télécom a soudainement cessé de fonctionner, laissant les abonnés dans l’incertitude et la frustration. Même les utilisateurs de la fibre optique, normalement considérée comme une connexion plus stable, ont été pris au dépourvu par cette panne généralisée. Les habitants, incapables de communiquer via les canaux traditionnels, se sont tournés vers des alternatives pour maintenir un semblant de connexion avec le monde extérieur.

Dans ce moment de crise, c’est le concurrent direct de Comores Télécom, Telma, qui a fait preuve de fiabilité. Le réseau de Telma est resté opérationnel, permettant aux habitants de maintenir leurs communications, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques ou d’accès à Internet. L’existence d’un deuxième opérateur de télécommunications a prouvé son importance dans de telles situations, évitant ainsi un isolement total du pays.

L’opérateur garde le silence sur l’origine de cette panne



Misbah Said