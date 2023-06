La fierté nationale des Comoriens est mise à mal alors que l’agence de transfert d’argent Globaltranfer omet de reconnaître l’existence d’une des quatre îles composant les Comores. Face à cette grave violation de la souveraineté du pays, les Comoriens sont appelés à boycotter cette agence qui ne respecte pas leur intégrité territoriale. Alors que la fête de l’indépendance approche, cette humiliation est d’autant plus douloureuse. Les Comoriens de Marseille se mobilisent pour exprimer leur patriotisme et soutenir le boycott de Globaltranfer.

Les Comores sont constituées de quatre îles principales : Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Ces îles sont formellement reconnues comme faisant partie intégrante du territoire comorien par le traité des Nations Unies.

Cependant, Globaltranfer a récemment représenté les Comores en ne mentionnant que trois îles, ignorant l’une des îles comoriennes qui est occupée illégalement par la France. Cette action irrespectueuse a été perçue comme une offense directe à la souveraineté et à l’identité nationale des Comores.

Dans un acte de patriotisme et de défense de leur dignité, les Comoriens sont appelés à boycotter Globaltranfer. L’agence de transfert d’argent doit être tenue responsable de cette omission scandaleuse tant qu’elle ne reconnaît pas l’intégrité territoriale des Comores et ne rectifie pas cette erreur.

Dans cette quête de justice, les Comoriens de Marseille, vivant loin de leur terre natale mais toujours profondément attachés à leur identité comorienne, sont appelés à boycotter Globaltranfer. En refusant d’utiliser les services de cette agence, ils enverront un message fort à l’entreprise et montreront leur unité en défense de la souveraineté comorienne.

Le gouvernement comorien est également interpellé pour agir rapidement face à cette situation dégradante. Alors que les Comoriens s’apprêtent à célébrer la fête de l’indépendance, cette humiliation est d’autant plus blessante. Le gouvernement doit défendre avec fermeté la souveraineté du pays et prendre des mesures pour contraindre Globaltranfer à rectifier cette omission inacceptable.

Il est temps pour Globaltranfer de prendre conscience de son erreur et de présenter des excuses publiques. Les Comores sont un État souverain, et leur intégrité territoriale doit être respectée par tous. En cette période de célébration de l’indépendance, les Comoriens rappellent au monde entier leur unité et leur dévouement à défendre les droits de leur pays.

Soibah Said