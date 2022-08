France. Le Conseil d’État valide l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, annonce Gérald Darmanin sur son compte Twitter ce mardi. « Le Conseil d’État valide l’expulsion de Monsieur Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes », a écrit le ministre de l’Intérieur.