France : comment se faire régulariser en 2023,quand on est un sans papier.

Face à la pénurie de main-d’œuvre rencontrée par certains secteurs économiques tels que la restauration et le bâtiment, un projet de loi prévoit la création d’une carte de séjour d’un an intitulée « travail dans des métiers en tension ». Cette mesure permettrait aux travailleurs irréguliers de demander leur régularisation sous certaines conditions, notamment une ancienneté de séjour d’au moins trois ans en France et une expérience de huit mois pendant les derniers 24 mois dans un métier ou une zone géographique en tension.

Cette carte de séjour sera expérimentée jusqu’à fin 2026, avant d’être potentiellement pérennisée. Elle simplifiera les démarches pour les employeurs, puisqu’elle vaudra autorisation de travail sans nécessiter de démarches supplémentaires. Actuellement, les travailleurs sans papiers peuvent obtenir une carte « salarié » ou « salarié temporaire » en vertu de la circulaire dite « Valls » du 12 novembre 2012, mais il s’agit de régularisations exceptionnelles à l’initiative des employeurs.

Ce nouveau dispositif vise à faciliter l’accès au marché du travail pour les personnes en situation irrégulière dans les secteurs en tension et à répondre aux besoins des entreprises confrontées à une pénurie de main-d’œuvre. La mise en place de cette carte de séjour pourrait ainsi contribuer à atténuer les difficultés rencontrées par certains secteurs économiques et favoriser une meilleure intégration des travailleurs concernés.

Saïd hassane Oumouri