Fourniture d’électricité aux comores: Encore un effet d’annonce

Depuis plus de vingt ans, les Comores sont confrontées à des problèmes récurrents de fourniture d’énergie, ce qui a des conséquences importantes sur l’économie et le quotidien des habitants. Les coupures d’électricité sont fréquentes, ce qui perturbe les activités économiques et impacte la qualité de vie des citoyens.

Les causes de cette situation sont multiples. Le pays est confronté à une croissance économique faible, à une mauvaise gestion des infrastructures énergétiques et à une dépendance excessive aux énergies fossiles. De plus, les Comores sont soumises à des contraintes géographiques et climatiques qui limitent les possibilités de production d’énergie.

Face à cette situation, l’Union des Comores a signé une convention avec la société américaine GIGAWATT GLOBAL pour développer l’énergie verte dans le pays. Cette initiative vise à fournir à la SONELEC de l’énergie solaire, éolienne et à marémotrice à moindre coût, dans le but de stabiliser la fourniture d’électricité et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Cette solution est donc une réponse aux problèmes de fourniture d’énergie que rencontrent les Comores depuis des années. Elle devrait permettre de répondre aux besoins en électricité du pays de manière plus stable et durable, tout en réduisant l’impact environnemental de la production d’énergie. Cependant, la mise en place de cette solution nécessite des investissements importants et une bonne coordination entre les différentes parties prenantes, ce qui représente un défi de taille pour les autorités comoriennes.

Espérons que ce n’est pas encore une opération de communication pour le gouvernement à l’approche des élections.

Antuf chaharane