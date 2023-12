Formation des journalistes comoriens en prévision des élections de 2024.

À Moroni, du 4 au 8 décembre 2023, une formation spécifique pour les journalistes comoriens a été organisée sous l’égide de la Commission de l’Océan Indien (COI) et la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Cette initiative s’inscrit dans un contexte préélectoral crucial, les Comores se préparant pour les élections présidentielles et gouvernorales de 2024.

L’objectif principal de cette formation est de renforcer les compétences des journalistes dans la couverture professionnelle des processus électoraux. Cela souligne l’importance d’une presse bien informée et compétente, capable de fournir des informations précises et équilibrées au public. La formation vise également à sensibiliser les médias sur leur rôle crucial en matière de promotion de la démocratie et de transparence durant les élections.

La présence de tels ateliers éducatifs pour les journalistes démontre l’engagement des autorités comoriennes et des organisations régionales en faveur d’élections libres et équitables. En équipant les journalistes avec les outils et les connaissances nécessaires, on espère non seulement améliorer la qualité du journalisme lors des élections, mais aussi renforcer la confiance du public dans les processus électoraux.

Cette initiative est d’autant plus pertinente que les Comores ont connu par le passé des périodes de tensions politiques. Ainsi, la formation des médias s’avère être un pas vers une plus grande stabilité politique et sociale, en assurant une couverture médiatique juste et responsable des élections à venir.

Saïd Hassan Oumouri