Formation des enseignants du collège et du lycée

Le Ministère de l’éducation nationale (MEN) de l’Union des Comores et le comité de coordination internationale d’IFADEM ont organisé un atelier de co-construction, les 19 et 20 juillet 2022 à Moroni, pour la formation des enseignant(e)s du collège et des chefs d’établissement (collège et lycée) ainsi que la mise en œuvre de projets d’école et d’établissement.

Les travaux ont permis de définir les modalités de déroulement du programme, notamment l’accompagnement nécessaire à la conception des contenus de formation et outils de redynamisation des conseils d’école (CE) et conseils d’administration (CA).