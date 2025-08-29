Feu de forêt à Yakéléjou : circulation interrompue et population alertée

Un violent incendie ravage depuis ce vendredi 29 août la forêt de Yakéléjou, à Mutsamudu, sur l’île d’Anjouan. Les flammes, visibles à plusieurs kilomètres, ont mobilisé pompiers et gendarmes qui luttent activement pour contenir le sinistre.
Face à la progression rapide du feu, les autorités ont pris des mesures d’urgence. La route nationale longeant le pied de la colline a été immédiatement fermée, empêchant toute circulation entre le centre-ville et Mpagé. Piétons comme automobilistes doivent emprunter des itinéraires alternatifs.
Pour prévenir tout risque supplémentaire, la population est appelée à éviter la zone jusqu’à nouvel ordre. « La priorité est de sécuriser les habitants et d’empêcher la propagation des flammes », indique une source proche des secours.
Les causes de l’incendie restent pour l’heure inconnues, mais des investigations seront menées une fois la situation sous contrôle. En attendant, la mobilisation des services de secours demeure totale pour sauver ce poumon vert de l’île.
