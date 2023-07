Fête nationale Française : Le ministre comorien de l’intérieur souligne les liens historiques et les défis actuels.

Lors de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet, le ministre comorien de l’Intérieur, M. Fakridine Mahamoud, a prononcé un discours poignant. Il a souligné l’importance historique de cette date, qui a donné au monde des valeurs universelles telles que la liberté, l’égalité, la fraternité et les droits de l’homme.

Le ministre a également évoqué l’accession du président de l’Union des Comores à la présidence de l’Union africaine, soulignant l’importance de la modération, du dialogue et de la dignité. Il a insisté sur la nécessité de ne pas négliger le changement climatique et la transition écologique.

Il a rappelé les liens historiques d’amitié et de coopération entre les Comores et la France, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la santé. Il a également souligné les efforts conjoints pour moderniser l’état civil, en collaboration avec l’UNICEF.

Enfin, le ministre a appelé à résoudre les désaccords bilatéraux et à faciliter les déplacements des citoyens comoriens en France, tout en respectant les normes françaises. Il a conclu en exprimant son espoir que les relations franco-comoriennes continueront à se renforcer.

Saïd Hassan Oumouri