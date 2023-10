Fête nationale Chinoise: La Chine annonce un projet routier à Mohéli et renforce ses liens avec les Comores

L’ambassade chinoise a célébré le 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine à l’hôtel Retaj, mettant en lumière les réalisations et les engagements de la Chine aux Comores. L’ambassadeur Gue Zhijun a souligné l’importance du partenariat entre les deux pays, rappelant les investissements significatifs de la Chine aux Comores.

Parmi les projets majeurs, la Chine a activement soutenu le Plan « Comores Emergentes 2030 » et a lancé la construction d’un projet routier sur l’île de Mohéli. D’autres réalisations notables incluent l’Hôpital El-Maarouf, la route nationale N2, la tour de contrôle de l’aéroport prince Saïd Ibrahim et des projets d’approvisionnement en eau.

Gue Zhijun a également évoqué les efforts pour promouvoir les Comores comme destination touristique pour les Chinois, renforçant ainsi les liens économiques et culturels. L’Institut Confucius, établi depuis cinq ans à l’Université des Comores, a formé plus de 10 000 jeunes comoriens en langue chinoise, favorisant les échanges culturels.

Le secrétaire d’État Kassim Loutfi a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien constant, notamment dans la lutte contre la Covid-19 et les investissements infrastructurels. Cette célébration a renforcé l’idée d’un partenariat solide et bénéfique entre la Chine et les Comores, avec des projets prometteurs pour l’avenir.

ANTUF Chaharane