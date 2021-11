Fermeture des débits de boissons alcoolisés: 893 millions de perte ?

C’est une décision jugée ” injuste ” presque par la majorité des comoriens et comoriennes mais soutenue par les oulémas des Comores. Le gouvernement des comores a décidé a travers la police de fermer les débits des boissons alcoolisés depuis les semaines dernières. Cette décision est intervenue alors que tous ces débits ont en poche des licences leur permettant de vendre leurs produits. Mais le gouvernement va t-il tenir ? Selon la dernière loi des finances, les boissons alcoolisés représentent 893 millions de francs comoriens de taxes. Une somme colossale que le gouvernement ne compte pas se passer car, la loi des finances de 2021 a prévu ces taxes. Pour rappel, une licence de vente de boissons alcoolisés coûte 10 millions de francs comoriens. Jusqu’aujourd’hui, le ministère des finances et celui d’économie n’ont pas communiqué sur le devenir de tous et toutes ces commerçants qui ont payé pour travailler et qui se retrouvent aujourd’hui injustement dans le chômage sous prétexte que l’alcool serait l’origine de l’augmentation de la délinquance.