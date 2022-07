Fazul ferme l’Alliance française de Moheli

Le Gouverneur ferme l’Alliance française, une manifestation de contestation est prévue vendredi.

Ni plus ni moins, le gouverneur de l’île de Mohéli, Mohamed Fazul a décidé de fermer l’alliance française de Fomboni. C’est par un communiqué du gouvernorat publié ce 13 juillet en fin d’après-midi, qu’il a fait connaitre cette mesure. « Le gouvernorat de l’île fortement consterné, manifeste son indignation face à ces actes odieux et informe les parents d’élèves de l’arrêt des activités de l’Alliance Franco-Comorienne jusqu’à nouvel ordre afin de clarifier la situation », lit-on sur le document. La consternation du premier édile de l’île intervient après la publication sur les réseaux sociaux de vidéos à caractère sexuel impliquant un ancien enseignant de l’Alliance et des Mohéliennes. Un scandale secoue l’île depuis la diffusion de ces vidéos, le premier scandale du genre, selon toute vraisemblance. Des citoyens en colère ont appelé à une manifestation ce vendredi.

L’ambassade de France à Moroni avait sans doute senti que l’affaire allait connaitre des débordements. Dans une vaine tentative de dégoupiller l’explosive affaire, elle a publié un communiqué le 12 juillet, communiqué pour le moins laconique, qui ne comportait que quelques lignes. « S’il y a des comportements inappropriés ou pénalement répréhensibles, il appartient à la justice comorienne ou le cas échéant à la justice française de se prononcer », a-t-elle notamment fait savoir.

Le document publié sur le site internet de la chancellerie est jugé timoré par des internautes. L’enseignant dont la photo est largement relayée sur le web en a quitté le pays, il n’aura été en mission à l’Alliance que durant une année. Pour sa part, le Gouverneur de l’île a lui aussi donné le nom de l’auteur présumé des vidéos dans son communiqué publié ce mercredi.