Face à la Pénurie de Riz aux Comores, une Cargaison de Secours Arrive de Ndzuani

La population de Ngazidja, aux Comores, fait face à une grave pénurie de riz depuis plusieurs semaines. Pour pallier à cette situation, l’Office national de commercialisation du riz (Onicor) a organisé l’arrivée d’une petite cargaison de secours en provenance de Ndzuani. Ce bateau, transportant neuf conteneurs de riz, est une mesure d’urgence pour soulager le marché pendant une semaine, en attendant l’arrivée d’une cargaison plus importante prévue pour le 30 juin. L’Onicor suspecte certains commerçants de dissimuler le produit pour spéculer sur le prix, malgré l’injection d’une quantité importante de riz sur le marché durant le mois de « Ramadhwani ». Cette initiative vise à assurer la disponibilité du riz dans les magasins et boutiques à partir du 22 juin, et à maintenir un prix harmonisé de 500 francs le kilo sur l’ensemble du territoire.

Saïd Hassan oumouri