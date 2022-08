Examens nationaux: Environ 13 280 candidats en course pour le BEPC

Les épreuves écrites du Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) session 2022 vont démarrer ce mardi 9 août sur l’étendue du territoire. Et cette année, ils sont environ 13 280 candidats inscrits au niveau national, dont 6925 à Ngazidja, 1080 à Mwali et 5275 à Anjouan.

Les examens marquant la fin de l’année académique 2021-2022 se poursuivent dans l’ensemble du territoire. Au niveau du secondaire, précisément pour le premier cycle, les élèves de troisième et les candidats libres en course pour le Bepc devront se soumettre aux épreuves écrites dès ce mardi 9 août jusqu’au jeudi 11 août. Environ 13 280 candidats sont inscrits au niveau national, dont 6925 à Ngazidja, 1080 à Mwali et 5275 à Anjouan. Ces derniers sont appelés dans leurs sites respectifs pour composition.

Et dès que les candidats auront fini leur travail, le corps d’enseignant passera à la correction. Il faut rappeler que les enseignants passeront à l’harmonisation et la correction va débuter du 13 au 17 de ce mois ci avant de passer à la délibération des résultats du premier groupe le 28 août prochain. Les candidats autorisés au deuxième groupe vont poursuivre les oraux du 28 au 30 août. Et les résultats seront divulgués le 3 septembre 2022.

Depuis la semaine dernière, les agents des Offices en charge de l’examen et ceux de l’inspection générale remuent ciel et terre pour permettre une organisation parfaite pour aller vers un déroulement bien sécurisé des examens. Tout comme les deux autres examens déjà passés, le département de communication du ministère de l’éducation nationale rassure que les mesures en vue d’éviter des anomalies au niveau de la surveillance sont prises. Seulement le début peut témoigner des mesures de sécurité. En tout cas, le brevet d’études du premier cycle ne constitue pas beaucoup d’enjeux comme le baccalauréat.

Kamal Gamal /LGDC