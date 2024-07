Examen National : Les enfants d’Anjouan largement meilleurs que ceux de Ngazidja ?

Les résultats de l’examen d’entrée en sixième de 2024 ont révélé une nette distinction entre les performances des enfants d’Anjouan et de Ngazidja. Anjouan affiche un taux de réussite global de 58,54%, contrastant fortement avec les 30,96% enregistrés à Ngazidja.

Résultats à Ngazidja

Le vendredi 19 juillet, les résultats à Ngazidja ont été annoncés par le président du jury, Said Abdou Djae, à l’Inspection générale de l’éducation nationale. Sur 8552 candidats présents, seulement 2648 ont été admis. Moroni enregistre le taux de réussite le plus élevé à Ngazidja avec 42%, suivi de Pimba (36,60%), et Wachili (29,56%). Ouziwani et Sembenuwa ferment la marche. Le président du jury a attribué ces résultats décevants aux grèves fréquentes dans le secteur public. Seule l’école de Foundi Darouwechi s’est distinguée avec une moyenne de 16,80 sur 20.

#### Performances à Anjouan

À Anjouan, les résultats ont été proclamés à l’école primaire publique de Misiri à Mutsamudu. Sur 7454 inscrits, 114 étaient absents, aboutissant à un taux de réussite de 58,54%. Les centres de Bandrani et Bambao-Cuvette ont affiché des taux de réussite de 71,43% et 72,52% respectivement, suivis par Domoni avec 65,09%. Les élèves de l’Epp Papani de Domoni et de l’Epaj de Wani ont particulièrement brillé. Ehsan Layalle Mohamed a obtenu la meilleure moyenne de 19,55, suivi de Mohammad Ali Ridhoine et Mohamed-Bakri Ahmed Ibrahim avec des moyennes de 19,53 et 19,49.

Le président du jury, Djalalya Abdou, a félicité les lauréats et remercié le gouvernement, les parents et les enseignants pour leur soutien. Il a également encouragé les élèves non admis à redoubler d’efforts pour la prochaine session.

En conclusion, les résultats contrastés entre Anjouan et Ngazidja soulignent des différences significatives dans les conditions et la qualité de l’éducation entre les deux îles.

Saïd Hassan Oumouri