Evasion à la Maison d’arrêt de Moroni | Six des vingt-trois évadés retrouvés

La directeur général de l’administration pénitentiaire a annoncé la poursuite des recherches pour retrouver les détenus qui avaient escaladé les murs avant de prendre la fuite.

Soilihi Saïd Ali est revenu sur l’évènement qui a eu lieu ce mercredi 9 novembre aux environs de 18h25. « Tout s’est passé à l’heure de la fermeture des cellules. Alors que les gardes devaient les rassembler pour entrer dans leurs cellules respectives, certains d’entre eux ont fait une résistance.

Au lieu de suivre les autres, après une émeute, ont sauté des murs de la maison d’arrêt derrière le dispensaire ». Et d’indiquer : » des vingt-trois évadés, six ont été toute de suite rattrapés et remis en cellules par les gardes », a-t-il indiqué. Notons que depuis hier soir, certains craignaient que des prisonniers notoires aient pris la poudre d’escampette comme Bobocha et consorts.

Interrogé, le directeur de l’administration pénitentiaire a rassuré que ce dernier ne faisait pas partie des détenus en fuite. Parmi les dix-sept fugitifs, on note des personnes poursuivies pour agressions sexuelles, vol et incendie volontaire. Il s’agit de la deuxième opération d’évasion à la prison de Moroni. La dernière remonte, ironie de l’histoire, au 15 novembre 2021.

Alwatwan