Et si Mouigni et CRC étaient les vrais gagnants du primaire de juwa ?

Qui sont les grands gagnants des primaires organisées hier par le parti Juwa à Moroni ? Après les résultats de l’élection primaire du principal parti de l’opposition, le Juwa, il est temps de dresser la liste des véritables gagnants parmi les choix du parti de l’ancien Président Sambi, surtout à Ngazidja. En considérant les dernières élections aux Comores, le CRC et le RDC de Mouigni Baraka semblent se réjouir de la désignation du Dr Issa Salim comme candidat à la présidentielle. Sachant que Me Fahmi Said Ibrahim était le seul candidat capable de remporter le scrutin à Bambao avec Iconi en tête et la région d’Itsandra avec Itsandra Mdjini, deux régions qui représentent, avec Moroni, 50% de l’électorat de Ngazidja, l’élimination de Fahmi Said Ibrahim par le Juwa a ouvert la voie à la CRC pour Bambao et à Mouigni Baraka pour Itsandra. Les manœuvres des dirigeants du Juwa pour imposer un candidat issu du turban de l’Ayatollah semblent avantager tout le monde, sauf le Juwa lui-même. Le Juwa n’a pas analysé les faits de manière politique, laissant des querelles internes prendre le dessus. Maintenant, la question est de savoir si le candidat pourra mobiliser en dehors de l’électorat du Juwa. Selon les analystes politiques, le candidat choisi ne pourra pas mobiliser à Foumbouni face à Belou, et encore moins dans le Mbadjini. Quant à Bambao, le Juwa n’est pas suffisamment implanté, sauf à Vouvouni, et le secrétaire général de Mkazi doit être satisfait. Fahmi aurait pu bénéficier du soutien de son électorat à Koibani et d’autres villes et villages washili grâce au soutien de l’ancien ministre Said Hachim, qui s’était prononcé en faveur de la candidature de Fahmi. En éliminant Fahmi, le Juwa a également éliminé toutes les chances de triompher au premier tour de l’élection présidentielle de 2024.

