Épidémie mortelle aux portes des Comores : le virus de Marburg frappe la Tanzanie avec un taux de mortalité de 88%

Une épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus de Marburg, cousin d’Ebola, a été confirmée en Tanzanie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette maladie extrêmement virulente a déjà causé la mort de cinq personnes, dont un travailleur de la santé, sur huit cas identifiés. Les Comores, voisins de la Tanzanie, doivent prendre des mesures urgentes pour protéger leur pays face à cette menace mortelle.

Plus de 160 contacts ont été identifiés et suivis par les autorités sanitaires tanzaniennes. L’OMS soutient le ministère de la Santé tanzanien en déployant une équipe d’urgence pour mener des investigations épidémiologiques dans la région de Kagera. Aucun vaccin ni traitement antiviral n’existe actuellement, bien que des traitements expérimentaux soient en cours d’évaluation.

Le virus de Marburg, qui fait partie de la famille des filovirus comme Ebola, provoque une fièvre hémorragique avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88%. Il se transmet aux humains par des chauve-souris et se propage par contact direct avec des fluides corporels, des surfaces et des objets contaminés.

Les Comores doivent s’inspirer des leçons tirées et des progrès réalisés par la Tanzanie lors des récentes épidémies, notamment la Covid-19, le choléra et la dengue. Une collaboration étroite entre les pays voisins et les organisations internationales est primordiale pour contenir l’épidémie et sauver des vies.