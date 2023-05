Entretien entre les présidents Azali Assoumani et Volodymyr Zelensky : vers un sommet mondial pour la paix entre l’Ukraine et la Russie.

Le président de l’Union des Comores et président en exercice de l’Union Africaine, Azali Assoumani, a eu un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cet échange historique a été l’occasion pour les deux dirigeants d’aborder les relations entre leurs pays et la situation entre l’Ukraine et la Russie.

Zelensky a exprimé son intérêt pour développer la coopération entre l’Ukraine et l’Afrique, soulignant la volonté de son pays de garantir la sécurité alimentaire mondiale. Il a également remercié le président Assoumani pour le soutien apporté par les Comores à l’Ukraine à l’ONU et dans d’autres instances internationales.

De son côté, Azali Assoumani a réaffirmé son engagement personnel et celui des Comores à soutenir les efforts visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien. En tant que président de l’Union Africaine, il a approuvé l’idée d’organiser un sommet mondial pour rassembler toutes les initiatives et œuvrer à l’instauration de la paix entre l’Ukraine et la Russie. Cette proposition souligne l’importance d’une approche globale pour résoudre les conflits internationaux et favoriser la coopération entre les nations.