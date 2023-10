Engagement Émirati: promesse de développement et gestion d’un hôtel parmi d’autres initiatives »

Le président comorien, Azali Assoumani, a entamé une visite d’État aux Émirats Arabes Unis (EAU) à l’invitation de son homologue, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Cette visite, visant à renforcer la coopération bilatérale, a été marquée par une audience au palais royal d’Abu-Dhabi. Les discussions ont porté sur les domaines de coopération et les perspectives de développement économique, commercial et d’investissement, reflétant les aspirations des deux nations.

Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont échangé sur divers aspects de coopération, explorant des opportunités pour stimuler le développement et la prospérité mutuels. Ils ont également abordé des questions régionales et internationales, mettant l’accent sur la stabilité et la sécurité en Afrique, et la recherche de solutions pacifiques aux crises actuelles.

Plusieurs mémorandums d’accord ont été échangés, couvrant la formation diplomatique, l’éducation et la santé publique, témoignant de l’engagement des deux pays à collaborer dans des secteurs clés. Un protocole d’accord a également été signé pour le développement et la gestion d’un hôtel, symbolisant l’extension de la coopération dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

Cette visite marque une étape significative dans le renforcement des relations entre les EAU et les Comores, ouvrant la voie à une collaboration fructueuse qui pourrait bénéficier aux peuples des deux pays. Les accords signés servent de fondement pour des engagements futurs, promettant une coopération étendue et une amélioration des relations bilatérales.

ANTUF Chaharane