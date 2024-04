À l’école primaire de Pomoni, située à Anjouan, une image frappante circule sur Internet, mettant en lumière l’état déplorable des infrastructures éducatives. Dans cette photo, on peut voir des enfants assis directement sur le sol, sous un plafond délabré à travers lequel le ciel est visible. Ce triste spectacle illustre le niveau de négligence auquel le système éducatif est confronté dans cette région, où les établissements scolaires souffrent d’un manque criant de maintenance et d’investissements.

L’état de cette école est révélateur d’un problème plus large : l’abandon du secteur éducatif dans un pays où le développement devrait être une priorité. L’éducation est la fondation sur laquelle se bâtissent les compétences nécessaires à l’avancement d’une nation. Cependant, cette fondation semble fissurée à Anjouan, où les jeunes élèves sont contraints d’apprendre dans des conditions qui sont loin de favoriser leur épanouissement et leur réussite scolaire.

Cette situation alarmante soulève des questions sur l’importance accordée à l’éducation par les dirigeants locaux. En effet, l’ignorance est souvent perçue comme un terreau fertile pour la manipulation politique. Un peuple non éduqué est plus susceptible d’accepter passivement des décisions arbitraires et des régimes autoritaires. Dans ce contexte, il semble que le manque d’investissement dans l’éducation puisse servir les intérêts à court terme de certains leaders politiques, au détriment du bien-être et du développement de la société dans son ensemble.

Pourtant, en se tournant vers les pays développés, on constate que le budget alloué à l’éducation est souvent l’un des plus conséquents, reflétant une priorisation de la formation et de l’acquisition de compétences. Si Anjouan, et par extension le pays tout entier, souhaite réellement suivre l’exemple des nations développées, il est impératif d’imiter ces modèles non seulement en apparence mais en s’engageant de manière concrète et durable à refonder et à soutenir le système éducatif.

Ce tableau de l’école primaire de Pomoni est un appel urgent à reconsidérer et à investir dans l’éducation, pour ne pas seulement édifier des structures scolaires solides, mais aussi pour construire l’avenir du pays sur des bases solides et éclairées.

ANTUF Chaharane