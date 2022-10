En 2024, les Comores vont accueillir le championnat d’Afrique de boxe

Le Président de la République, AZALI Assoumani, a reçu en audience Monsieur Mohamed Abdou Mbechezi, Président de la Fédération Comorienne de Boxe (FCB).

L’ancien Chef de la Communication à Beit-Salam, porté à la tête de la FCB en juin dernier, porteur d’un message du Président de la Confédération Africaine de Boxe, Monsieur Bertrand MENDOUNGA, a annoncé au Chef de l’État, que l’Union des Comores va recevoir le Championnat d’Afrique de Boxe de la Zone 4 en 2024.

Le Président de la République, a accueilli cette nouvelle avec enthousiasme, et a invité la Fédération à se reprocher des autorités compétentes, notamment le Ministère des Sports, pour échanger et voir ensemble les tenants et les aboutissants, afin de faire de ce projet un succès.

Il est à noter que la Zone 4 a été créée en 2009 et comprend 14 pays de l’Afrique de l’est, à savoir l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores, le royaume d’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe.

