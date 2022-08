Élection présidentielle au Kenya: communiqué du parti Ridja

De toutes les campagnes présidentielles qui se sont déroulées au Kenya ces dernières décennies, celle menée à l’occasion de l’élection présidentielle du 08 août 2022 n’a provoqué ni tension ni conflit ou de violences.

Sans doute, la maturité des candidats qui se sont montrés à la hauteur des enjeux sociaux immédiats de leur pays et aux préoccupations de la population a largement contribué à ce climat d’apaisement, de sérénité et démocratique.

Le RIDJA, Parti politique Comorien, s’associe à l’appel d’encouragement et à l’apaisement lancés par les États de la sous-région, les organisations politiques africaines et les institutions internationales et régionales adressé au peuple frère du Kenya.

Cette élection présidentielle apporte effectivement la preuve à la classe politique africaine et à la communauté internationale que le peuple frère du Kenya aspire à faire partie des Nations démocratiques apaisées, soucieuses d’instaurer un État de droit.

Le RIDJA, tout en rappelant que les institutions constitutionnelles de la République du Kenya sont les seules habilitées à se prononcer sur l’issue définitive de ce scrutin et à examiner, en cas de saisine, les irrégularités supposées, s’associe à l’indignation provoquée par la déclaration controversée et irresponsable du colonel Azali ASSOUMANI, ancien vice-président de l’Union Africaine, ex-président de l’Union des Comores, qui, sur la base des résultats provisoires contestés, s’est permis de rendre public une déclaration en faveur d’un des candidats à cette élection alors que la Cour suprême du Kenya ne s’est pas encore prononcée.

Quelque soit la gravité des irrégularités supposées du scrutin et les incertitudes et le controverse des circonstances de l’annonce des résultats provisoires de ce scrutin, elles ne peuvent justifier ni légitimer des violences et que certainement la maturité et l’esprit patriotique et responsable de la classe politique de la Kenyane et surtout la sagesse de la Haute juridiction suprême du Kenya sauront, une nouvelle fois, faire triompher la démocratie et l’Etat de Droit au Kenya.

Me Saïd LARIFOU, Président du RIDJA,

Ancien candidat à l’élection présidentielle de l’Union des Comores.