Ebola en Ouganda : Moroni renforce le contrôle aux frontières

Le ministère de l’intérieur a annoncé le renforcement des contrôles sanitaires au niveau des ports d’entrée dès ce lundi 10 octobre. Cette action vient après l’alerte maximale de la Tanzanie, pays voisin face au virus Ebola détecté en Ouganda.

Le pays se réveille enfin. Après la Tanzanie, c’est autour de l’Union des Comores d’activer son alerte. Le ministère de l’intérieur a annoncé le renforcement des contrôles au niveau des ports d’entrée dès ce lundi 10 octobre. D’après ce dernier, cette action vient après qu’une délégation composée des ministres de l’intérieur, des transports, de la santé, et d’experts de l’OMS s’est rendue à l’aéroport international MPSI dans l’objectif de faire un état des lieux afin d’enclencher les mesures préventives et sanitaires dans les ports et aéroports dès ce lundi. « L’objectif est de protéger la population comorienne. Nous rappelons qu’une épidémie d’Ebola sévit actuellement en Ouganda. La Tanzanie et le Kenya sont en alerte maximum. Étant des pays voisins, notre vigilance doit être de mise et primordiale », lit-on sur la page Facebook du ministère de l’intérieur.

Joint par nos soins, le directeur général de la santé, Dr Saindou Ben Ali Mbae a expliqué que le pays est en phase de préparation. « La visite à l’aéroport avait pour objectif de faire l’état des lieux et voir la mise en disposition au niveau des frontières. Il a été démontré que la fiche sanitaire est très urgente au niveau de l’aéroport. Plusieurs propositions ont été faites notamment la modernisation de certaines choses comme le thermo flash, on pourrait utiliser le scan thermique », avance-t-il. Et d’ajouter : « nous avons 6 agents de santé au niveau de l’aéroport pour la surveillance aux frontières. Et le plan Ebola doit être mis à jour pour être en conformité. Donc actuellement nous sommes en phase de préparation ».

L’OMS a indiqué mercredi 05 octobre dernier que l’Ouganda a dépassé la barre des 60 cas à virus Ebola dans le district de Mubudende où l’épidémie a été déclarée le 20 septembre dernier et a tué 29 personnes dont quatre agents de santé. « Depuis la déclaration de l’épidémie le 20 septembre 2022, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU fait état de 63 cas confirmés et probables dont 29 décès. De plus, 10 agents de santé ont été infectés et 4 sont décédés » lit-on dans le site ONU Info.

Malgré l’inquiétude, l’OMS se veut rassurante. « Cependant, plusieurs vaccins sont à différents stades de développement contre ce virus, dont deux pourraient commencer les essais cliniques en Ouganda dans les prochaines semaines, en attendant les autorisations réglementaires et éthiques du gouvernement ougandais », annonce le Dr Tedros, selon ce même site d’info. Rappelons, que « le virus Ebola » se transmet à l’homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par les liquides corporels. Malheureusement la souche soudanais qui sévit actuellement en Ouganda n’a aucun traitement ni vaccin. Il s’agit d’un virus mortel dont les premiers symptômes peuvent inclure une fièvre, une faiblesse intense, des douleurs musculaires et un mal de gorge. La maladie peut être associée à d’autres maladies telles que le paludisme et la typhoïde. Jusqu’à ce jour l’Ouganda a exclu tout confinement.

Andjouza Abouheir/ LGDC