L’Office National du Tourisme des Comores a été convié au salon du tourisme et de l’Economie Solidaire et Responsable « Solidarissimo » organisé par l’ONG Tourisme Sans Frontières (TSF) au Parc Exposition de Colmar du 11 au 14 novembre 2021. Le but de cet exposition est de permettre la découverte de destinations passionnantes dans le monde, la sensibilisation sur des problématiques auxquelles chacun à son niveau peut contribuer ou bien la mise en relation sans intermédiaires pour la concrétisation de voyages et autres projets solidaires.

Avec le stand de l’ONTC, les Comores ont été mis à l’honneur cette année pour leur première participation. L’archipel était également présent à travers le secteur privé avec l’agence réceptive « Discovermores », le stand de l’association « Collectif du Patrimoine des Comores » représentée par Madame Fatima Boyer et aussi le stand Mayotte.

De cette participation, découla l’idée d’organiser les prochaines assises internationale du tourisme solidaire aux Comores en 2022. Une opportunité pour les Comores de rencontrer les grands acteurs du secteur touristique afin de développer un tourisme de niche, durable et écoresponsable