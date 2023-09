L’affaire Nazra Said Hassane est devenue un sujet brûlant de discussion et de controverse aux Comores. Le rôle du ministre de l’Intérieur, qui semble avoir pris le contrôle de cette affaire, soulève de nombreuses questions. Nazra et son mari, malgré les circonstances, sont actuellement libres. Elle profite de son accouchement tandis que son mari bénéficie d’une liberté provisoire.

Fakridine Mahamoudou Mdradabi semble avoir une influence majeure sur le parquet de Moroni, manipulant les acteurs clés du tribunal. Le procureur Djounaïdi semble être sous cette emprise, perdant sa capacité à agir équitablement pour le bien de la nation.

L’implication du ministre de l’Intérieur dans cette affaire est troublante. Est-il un protecteur des intérêts de la ville de Moroni ou de la nation? En effet d’après nos informations, beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire et qui sont originaires de la ville de Moroni ne sont plus inquiété, par l’intervention du ministère de l’intérieur.

La récente révélation selon laquelle Comores Telecom a produit un rapport d’audit exonérant toutes les personnes arrêtées dans cette affaire, mais que ce rapport a été rejeté par la justice, soulève des doutes sur l’indépendance de notre système judiciaire. D’autres institutions, telles qu’Exim Bank, BDC, la Banque Centrale et la Meck Moroni, ont également soumis des rapports qui ont été acceptés par le parquet de Moroni. Pourquoi pas celui de Comores Telecom?

Des questions subsistent également concernant la relation entre le directeur Said Ali Chayhanne, Fackridine Mahamoud Mdradabi et le procureur de la République. Pourquoi le directeur général de Comores Telecom n’a-t-il pas tenu une conférence de presse après avoir soumis le rapport au juge d’instruction?

Il est clair que des employés de banques, notamment de l’Exim Bank et de la Banque Centrale des Comores, sont impliqués. Mais que cherche-t-on à protéger dans cette affaire? Le procureur Djounaïd semble obscurcir davantage cette affaire. Quand aurons-nous de la clarté? Est-il vraiment impartial?

Il est temps de se demander si une justice équitable est possible aux Comores. Les citoyens méritent une justice qui les protège. Il est essentiel de se rappeler l’impact de ces affaires sur la vie des gens et leurs familles. Pourquoi emprisonner des innocents? La quête de vérité et de justice doit continuer.

Said Hassan Oumouri