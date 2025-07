Drame à Ngouni : Maina et Céline meurent ensevelies sous une fosse de pouzzolane

Une scène bouleversante s’est déroulée ce dimanche à Ngouni , sur l’île d’Anjouan, où deux jeunes femmes du village d’Antsahi, Maina et Céline, ont tragiquement perdu la vie après avoir été ensevelies sous une fosse de pouzzolane.

Les faits se sont produits alors que quatre femmes étaient descendues dans l’une des nombreuses fosses creusées artisanalement pour extraire cette roche volcanique très prisée. Soudain, une masse de pouzzolane s’est effondrée, piégeant les travailleuses sous des tonnes de débris. Deux d’entre elles ont pu être sorties à temps et transportées à l’hôpital. Leur vie n’est pas en danger. En revanche, Maina et Céline, ensevelies plus profondément, n’ont pas pu être secourues à temps.

IBM