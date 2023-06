Double nationalité surprise : Le Président Rajoelina de Madagascar est français

Madagascar. Une révélation surprenante a secoué la scène politique malgache aujourd’hui, avec la confirmation que le président actuel, Andry Rajoelina, possède la nationalité française. Cette information a été révélée après que des documents officiels aient été consultés par le journal français Le Monde, confirmant que Rajoelina et sa famille ont acquis la nationalité française par naturalisation en 2014.

La décision de naturalisation a été publiée au Journal officiel le 21 novembre 2014, après la signature d’un décret par le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, et le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les documents consultés révèlent que la femme de Rajoelina, Mialy Razakandisa, ainsi que leurs trois enfants, ont également bénéficié de la même procédure.

À l’époque, la famille Rajoelina vivait en France, après que le président malgache eut accepté de se retirer de la vie politique et de la transition qui l’avait porté au pouvoir de 2009 à 2013. Cette décision visait à permettre au pays de renouer avec l’ordre constitutionnel et à tourner la page du coup d’État qui avait conduit à l’accession de Rajoelina à la présidence.

Romy Voos Andrianarisoa, la directrice de cabinet du président Rajoelina, a confirmé ces informations et a souligné que le président, né de parents malgaches, est français depuis son arrière-grand-père par affiliation. Elle a également déclaré que Rajoelina assume parfaitement les deux nationalités et s’interroge sur les motivations politiques derrière la divulgation de ces documents. Elle a déclaré depuis Genève, où le dirigeant malgache participe à la conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail (OIT) : « Sans doute est-ce une manœuvre politique. Un pourcentage important de Malgaches sont binationaux. Nous préférons axer nos efforts sur des sujets de développement bien plus importants pour la population. »

Cette révélation a suscité des réactions mitigées au sein de la population malgache. Certains voient cela comme une trahison et s’interrogent sur l’engagement du président envers leur pays, tandis que d’autres considèrent cela comme une opportunité pour Madagascar de renforcer ses liens avec la France et de bénéficier de cette double nationalité.

Soibah Said