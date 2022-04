Distribution des kits alimentaires aux étudiants subsahariens par les consuls généraux à Lâayoune

Le Consul général de l’Union des Comores à Lâayoune, Saïd Omar Saïd Hassane, accompagné de ses homologues consuls généraux à Laâyoune ; le Consul du Burundi, Dr Ndjagijimana Benjamin et le Consul du Gabon, Issaah lezin Boussougou ont distribué en ce mois sacré du Ramadan des kits alimentaires aux étudiants subsahariens résidant à Lâayoune au Maroc.

L’operation de distribution des kits alimentaires rendue possible par la wilaya de Laâyoune Sakia El Hamra était au profit de plus de 70 étudiants fraîchement installés à Laâyoune capitale du sahara marocain.

Le président de l’association des etudiants subsahariens inscrits dans les établissements universitaires à Lâayoune a remercié au nom de tous les étudiants les autorités marocaines notamment le wali pour la facilitation de leur installation et leur aménagement multiforme.

Il a également témoigné leur gratitude et leur reconnaissance aux consuls généraux pour l’appuie permanent et l’accompagnement multiforme qu’ils accordent aux etudiants depuis leur arrivée à Laâyoune.