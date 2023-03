Diaspora comorienne en colère : prix exorbitants des billets d’avion pour les Comores

La diaspora comorienne a manifesté dimanche dernier à Marseille pour protester contre les prix élevés des billets d’avion pour se rendre aux Comores. Ils ont exprimé leur mécontentement envers plusieurs compagnies aériennes, notamment Ethiopian Airlines, Kenya Airways et Egyptair, et prévoient de boycotter ces compagnies à partir du 31 mars.

Selon les manifestants, le prix des billets d’avion vers les Comores en haute saison (juin-septembre) a presque doublé, passant de 1200 euros à presque 2400 euros. Cette augmentation drastique des prix est inacceptable pour de nombreux membres de la diaspora comorienne, qui ont déjà des difficultés financières.

Depuis le début de l’année, le prix global des billets d’avion a augmenté de 23% selon un constat du comparateur de vols Liligo.com. Les compagnies aériennes justifient cette augmentation par la nécessité de récupérer les pertes accumulées durant la pandémie de Covid-19 et de faire face à l’augmentation des charges.

Cependant, pour la diaspora comorienne, cela est inacceptable. Les familles sont souvent obligées de se serrer la ceinture pour pouvoir acheter des billets d’avion pour rendre visite à leurs proches dans leur pays d’origine. Cette hausse des prix rend les retrouvailles familiales encore plus difficiles.

Les manifestants ont donc décidé de passer à l’action et de boycotter les compagnies aériennes responsables de cette augmentation des prix. Ils espèrent que cette mobilisation aura un impact et poussera les compagnies à revoir leur politique tarifaire. En attendant, la diaspora comorienne continue de se battre pour pouvoir voyager à un prix juste et accessible pour tous.