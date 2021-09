Dialogue national / Belou : « Avec ou sans l’opposition, on fera notre dialogue »

Lors d’une conférence tenue par le parti au pouvoir à Anjouan, le secrétaire général du parti au pouvoir annonce que le dialogue se fera avec ou sans l’opposition. Et la CRC compte resserrer ses rangs.

Le directeur de cabinet du gouverneur de l’île d’Anjouan Ahmed Moussa a tenté de détailler le combat qu’il mène pour faire de la CRC « le parti le plus fort du pays ». Selon lui, leur souhait est de renforcer leurs rangs. « Les futurs adhérents ne seront pas de russes, mais des comoriens, c’est une question de stratégie et non de destruction d’autres partis », dit-il. Au sujet du dialogue inclusif lancé par le président Azali Assoumani, le secrétaire général de la Convention pour le renouveau des Comores (CRC) persiste et signe que le dialogue prévu aura bien lieu « avec ou sans l’opposition ».

La situation semble être très rassurante à Anjouan et le dialogue reste jusqu’à maintenant d’actualité, même si seuls les partisans du régime réagissent. Aucun opposant n’ose encore réagir et nombreux parmi ceux qu’on donnait la voix contradictoire au régime sont en détention à Koki. Les conférenciers se voient très rassurés de ce silence « complice » des anjouanais. On a droit de s’interroger sur le pourquoi de ce silence vu que l’ile d’Anjouan était le «non» d’Azali I.

«Azali a semé la diversion dans l’ile avec des nominations et de l’argent qui coule à flot dans plusieurs coins de l’ile. Même si, on ne soutient pas, mais rare sont ceux qui osent critiquer publiquement », montre Fundi Halim. Cette situation, on le vit dans les places publiques lorsqu’on veut recueillir des avis différents de ceux du régime. La peur des gens est insidieuse. On se demande parfois pourquoi le Président est toujours bien accueilli dans les villages.

Nabil Jaffar / LGDC