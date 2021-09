Dialogue d’Azali : à la veille de l’arrivée d’une mission de l’UA, il faut faire bonne figure

Le Haut Fonctionnaire Qui Ronge Son Frein Avec le Peuple, Avertit Que le Frein Finira Par Lâcher

“Amnésie quand tu nous tiens…

Un nouvel épisode à rebondissement avec cet énième appel au dialogue et le point de presse du Procureur de la Republique.

Commençons par un commentaire du texte. “Chers compatriotes de l’Opposition, de la Mouvance Présidentielle et de la Société Civile” si c’était pour s’adresser à tous les citoyens, pourquoi ne pas avoir fait une adresse à la Nation? Certains diront que la diaspora n’a pas été citée comme si les membres de cette dernière n’étaient pas des compatriotes appartenant à l’un de ces grands groupes. Passons! Cependant le véritable enjeu n’est certainement pas d’associer le plus grand nombre à la table des discussions. La liste des destinataires est en effet édifiante.

Le véritable enjeu est qu’à la veille de l’arrivée d’une mission de l’UA, il faut montrer bonne figure. Je suis celui qui tend la main. Mais tel est pris qui croyait prendre car quelques lignes plus loin, il confirme que cette invitation au dialogue sincère, inclusif et constructif (3 adjectifs qui prêtent à rire) cette main tendue ne date que de quelques mois. Mais que s’est-il donc passé depuis 2016 jusqu’à il y a quelques mois??? Faut il rappeler le nombre de dialogues avortés, récupérés, détournés ?

C’est là où il y a un blanc, où toutes les raisons qui ont mené à la rupture du dialogue ne sont nullement évoquées, encore moins mentionnées à l’ordre du jour des discussions souhaitées. Mais de quoi allons nous donc parler? Des “divergences de vue”, la seule divergence de vue est sur la légitimité du président. Pour une grande partie de la classe politique, son mandat est arrivé à terme le 26 mai 2021, pour lui et ses camarades, il a été reconduit à 2024, avec la bénédiction de l’UA, après avoir elle-même observé et rapporté sur la mascarade electorale. Qui croyez vous encore duper? Les seuls “conseils et propositions” qui peuvent être faites seraient de demander au président de partir et ensuite, ouvrir des discussions pour décider de son sort et définir les modalités de la transition jusqu’au rétablissement d’un pouvoir légal.

L’autre pendant de la stratégie d’enfumage, c’est la volonté affichée par le parquet de boucler les dossiers d’instruction en cours. Il n’y a, selon lui, aucune arrestation arbitraire, il n’y a que des retards techniques de procédures qui vont bientôt être réglés. Passons également sur l’illégalité complète de cette Cour de Sûreté et sur les motifs fallacieux ayant justifié la mise en examen et/ou la privation de libertés d’une bonne centaine de personnes ayant pour trait commun d’avoir affiché leur opposition au président en place. Comment en effet croire que seuls ces opposants aient pu se livrer à des actes criminels alors que les seules victimes enregistrées ont ete manifestement tuées par les forces de l’ordre (Gazon, Nasser, Faissoil, Salim, Bapale, qu’ils reposent en paix)?

A ceux qui voudraient naïvement croire en ce dialogue, sachez qu’on a donné toutes ses chances à ce monsieur et qu’il a toujours répondu par la ruse et le mépris. Il appelle au dialogue pendant qu’il matraque dans la rue. On ne discute pas avec quelqu’un qui ne connait que la violence et le dénigrement de ses adversaires. Mais s’il y a de nouveaux candidats à l’humiliation, bismillah mais sachez que derrière, une population accablée et excédée continuera de ronger son frein. Jusqu’à ce que le frein finisse par lâcher.

