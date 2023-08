Des journalistes condamnés à 9 mois de sursis.

Le 24 août, le verdict concernant les allégations d’attouchements sexuels à l’Office de radio et télévision des Comores (Ortc) a été prononcé. Quatre journalistes, accusés de diffamation et d’injures par le directeur opérationnel de la télévision nationale, Hablani Assoumani, ont été condamnés à neuf mois de prison avec sursis et une amende de 150 000 francs comoriens chacun. Les journalistes concernés sont Toufé Maecha, Adjouza Abouheir, Abdallah Mzembaba et Oubeidillahi Mchangama. La défense envisage de faire appel, estimant que les éléments de diffamation ne sont pas établis. Faïza Soulé Youssouf, présidente du Syndicat national des journalistes comoriens, a critiqué le verdict, le considérant comme une tentative de museler les journalistes. L’organisation Reporters sans frontières a également exprimé des préoccupations concernant l’affaire.