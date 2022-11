À quelques jours de la délibération définitive de l’affaire dite « projet de la citoyenneté écomonomique », deux commerçants comoriens originaires de Domoni Anjouan en voyage d’affaire à Dubaï seraient interceptés à l’aéroport d’Addis-Abeba avec des passeports comoriens qu’on leur aurait confié à l’aéroport prince Saïd Ibrahim pour des arabes avec les numéros de téléphone des bénéficiaires.

Affaire à suivre…

John Baloz

Please follow and like us: